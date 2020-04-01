Трамп анонсировал снижение цен на бензин в США до 25 центов за литр

Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из нынешней ситуации на мировом нефтяном рынке. Об этом заявил во вторник на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.
«Я поговорил об этом с президентом [России Владимиром] Путиным, я также поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии [Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом]», — сказал он. «Они соберутся вместе, и мы все соберемся вместе и посмотрим, что мы можем сделать. Потому что мы не хотим терять целую отрасль из-за этого», — добавил Трамп.
По его словам, с одной стороны, американцам выгодно падение цены на нефть. «Люди будут платить 99 центов за галлон (около 3,8 литра — прим. ТАСС) бензина. Это невероятно во многих отношениях, это поможет авиаперевозчикам», — уверен он.
«В то же время это вредит одной из наших самых крупных отраслей, то есть нефтяной отрасли. То, что происходит, просто немыслимо», — подчеркнул Трамп. «Дело в том, что мы потеряем целую отрасль из-за этого, тысячи и тысячи рабочих мест», — убежден американский лидер.
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