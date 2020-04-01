Апрель 1st, 2020

Светлана Лобода удивила новым цветом волос

Светлана Лобода удивила поклонников новым имиджем.

Несмотря на самоизоляцию, поп-звезда тщательно ухаживает за собой. Сегодня артистка решила освежить прическу. Она убрала челку и изменила оттенок волос на русый. Исполнительница хита «Твои глаза» сделала мягкие кудри и уложила локоны на одну сторону.

Лобода сделала селфи в новом образе. Она сфотографировалась в домашней обстановке. Певица позировала в черном топе с глубоким декольте. Шею Светланы украсила тонкая цепочка с крестиком и подвеской в виде лезвия. «Время перемен», — подписала она кадры.

Стиль артистки пришелся по вкусу поклонникам. «Нет слов, одни эмоции», «Очень естественно выглядите», «Вам чертовски идет», «Крутая прическа», «Красивый цвет. И хорошо, что убрали челку», «Красота и нежность», — восхитились фанаты. Образ оценил и композитор Игорь Крутой — он оставил комментарий с эмодзи в виде сердец