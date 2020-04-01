Апрель 1st, 2020

Скандал с братом Дениса Ермака набирает оборотов

В Украине возник политический скандал из-за видеозаписи, на которых якобы брат главы Офиса президента Денис Ермак продает должности в госучреждения.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, опубликованные народным депутатом Гео Лерос записи — это «спланированная акция». Ермак отметил, что после появления пленок, «на которых якобы присутствует его брат Денис Ермак», он обратился в Государственный бюро расследований и Службы безопасности.

Исключенный из «Слуги народа» депутат Антон Поляков в Telegram написал, что записи, опубликованные нардепом Гео Лерос, могут указывать на нарушение закона и коррупции в Офисе президента.

«Да, ведь мы уже слышали друга президента, депутата Юзика и других народных депутатов при возможной попытке крышевание силовиков в округе. Слышали, как директор ГБР Труба выполняет указания Богдана. Слышали, как в ресторане Микитась общался с Майбородой, последний, кстати, распродает последнее ликвидное имущество «Укрстроя».

Теперь мы стали свидетелями того, как происходят топ-назначения. Все случаи объединяет одно — безнаказанность фигурантов, полное игнорирование президентом и бездействие правоохранительных органов»-написал Поляков.