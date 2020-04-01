Апрель 1st, 2020

Санта Димопулос рассказала о неуверенности в себе

Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм разместила соблазнительное фото и рассказала,что страдала от комплексов и неуверенности в своей привлекательности.

«Я была неуверенна в себе лет до 25, ровно до тех пор, пока не начала развиваться духовно. Тогда я перестала быть фанатично зацикленной на своей особе и своём несовершенстве.»-написала девушка.

«Думаю, что каждый однажды сталкивался с проблемой неуверенности в себе. Как простая девчонка, так и топовая звезда. Единственное отличие – это то, как кто с этим борется. И удаётся ли победить…»-добавила она.

Поклонники удивились,что такую красивую и успешную женщину посещают такие странные мысли. И предположили,что это от избытка свободного времени на карантине.