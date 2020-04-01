Апрель 1st, 2020

Русский турист рассказал об жестких условиях карантина в Италии

Россияне, отдыхавшие на круизном лайнере Costa Luminosa, застряли в отеле в Риме из-за того, что на корабле обнаружили коронавирус.

Более 200 туристов из России, Бразилии, Израиля, Аргентины и других стран поместили в четырехзвездочный отель на строгий карантин. Как сообщил россиянин журналистам, путешественники лишены практически любой связи с внешним миром, а полиция круглые сутки патрулирует гостиницу.

«Нас сюда привезли силой, ничего не говорят и не объясняют. Никаких тестов нам не делали ни на корабле, ни в гостинице»-рассказал турист.

По словам мужчины, ежедневно в больницы увозят по пять-шесть человек. Однако внутри отеля врачебных обходов не было, и температуру у «заложников» никто не измерял.

Помимо этого, россиянин пожаловался на жестокие условия содержания.

«Еда просто безобразная, нам оставляют пакеты прямо на грязном полу перед дверью».

Мужчина также уточнил, что иногда в пакет с продуктами кладут полотенца и постельное белье.