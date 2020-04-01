Апрель 1st, 2020

Рози Уайтли снялась топлес

Рози Хантингтон-Уайтли — англичанка, модель, бывший ангел Victoria’s Secret, жена Джейсона Стэтема, мама, создательница сайта и видеоблога Rose Inc. недавно прибавила к своим регалиям еще и должность «лицо косметической марки Hourglass».

Рози всегда сама ведет свою страничку в Инстаграм.

«Возможно, вы удивитесь, но я сама веду свой Инстаграм. Да, у меня есть люди, которые помогают мне сфотографироваться, но мне важно самой вести свой аккаунт, чтобы он оставался «живым». Что касается Rose Inc.— это бизнес, компания, так что тут необходимо нанимать профессионалов. Сейчас наша команда состоит из шести женщин, которые работают в офисе, плюс мы сотрудничаем с фрилансерами — фотографами, видеографами, авторами»-сказала Рози в одном из интервью.

И в подтверждение этого,на странице Рози появилось фото,сделанное в ее ванной комнате. На нем девушка снялась топлес, прикрывая грудь рукой. Видно,что красавица находится в отличной форме,не смотря на отсутствие работы и карантинный режим.