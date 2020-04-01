Рэпер Дрейк показал сына и жену-порнозвезду

33-летний рэпер тщательно оберегает свою личную жизнь. Долгое время Обри Дрейк Грэм не признавал ребенка от французской актрисы фильмов для взрослых, а потом скрывал его от общественности.
Многомиллионную армию поклонников музыканта умилили его снимки с сыном. Один из самых популярных рэперов современности обнародовал их впервые. Этому же примеру последовала бывшая возлюбленная Дрейка — французская актриса Софи Брюссо. Знойная красотка известна также под именем Роси Дивайн, под которым она в прошлом снималась в порнофильмах.
Дрейк обнародовал трогательное фото, на котором с любовью смотрит на сына. В первое время музыкант не признавал отцовство. Мальчик появился на свет еще в октябре 2017 года. Только в конце июня 2018 года Дрейк официально признал сына, посвятив ему трек Emotionless в своем альбоме Scorpion. «Я не прятал своего ребенка от мира. Я прятал мир от своего ребенка», — цитирует Daily Mail музыканта.
Однако после этого он также тщательно скрывал мальчика. Теперь же Дрейк показал кадры с семейных праздников, на которыхон вместе с Адонисом и Софи. Он дал понять, что сумел наладить отношения с актрисой ради воспитания общего сына. Музыкант эмоционально высказался о сложившейся ситуации в мире.
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