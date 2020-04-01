Апрель 1st, 2020

Рэпер Дрейк показал сына и жену-порнозвезду

33-летний рэпер тщательно оберегает свою личную жизнь. Долгое время Обри Дрейк Грэм не признавал ребенка от французской актрисы фильмов для взрослых, а потом скрывал его от общественности.

Многомиллионную армию поклонников музыканта умилили его снимки с сыном. Один из самых популярных рэперов современности обнародовал их впервые. Этому же примеру последовала бывшая возлюбленная Дрейка — французская актриса Софи Брюссо. Знойная красотка известна также под именем Роси Дивайн, под которым она в прошлом снималась в порнофильмах.