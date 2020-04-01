Появился сайт,который помогает рассчитать нужное количество туалетной бумаги

Во время пандемии,покупатели во всем мире стараются скупить как можно больше туалетной бумаги. Почему именно этот товар вызывает такой ажиотаж пока не понятно,но в Интернете появился ресурс, который поможет определиться с нужным количеством заветных рулонов. Англичане Бен Сассоон и художник Сэм Харрис создали портал howmuchtoiletpaper.com, где при помощи специальных нехитрых подсчетов можно определить оптимальный расход продукта.
Пользователям предлагается указать число рулонов бумаги, которые есть у них дома, и количество походов в туалет в день. Алгоритм сделает расчет и подскажет, на сколько дней хватит того, что есть в наличии. Так человек сориентируется, достаточный ли он сделал запас, или нужно снова идти в супермаркет.
Напомним, в свете пандемии коронавируса многие страны не только закрыли свои границы, но и обязали граждан изолироваться в своих домах. Как только власти об этом заговорили, население бросилось закупать продукты, а также туалетную бумагу в больших объемах.
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