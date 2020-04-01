Апрель 1st, 2020

Почему русский рэп доводит людей до психушки

Уже второй русский рэпер отличился неадекватным поведением.Не успели еще утихнуть страсти после выходок Джигана,как сошел с ума Гуф. Музыкант во время прогулки натравил свою овчарку на соседского лабрадора и транслировал драку собак в прямом эфире. Поступок рэпера шокировал его поклонников, зоозащитников и знаменитостей.

В скандале оказалась замешана бывшая жена музыканта Айза Анохина. Певице и телеведущей стали приходить сообщения с угрозами. Недоброжелатели обещают расправиться не только с ней и Гуфом, но и их сыном Сэмом. Звезде пришлось прокомментировать ситуацию.

«Молчать уже невозможно. Зоозащитники оказались очень вспыльчивыми людьми и почему-то сейчас достается мне и Сэму. Я за Гринпис, я люблю животных, люблю планету, люблю людей», — высказалась Анохина в Instagram stories.

Айза заявила, что шокирована поступком бывшего мужа и не станет его оправдывать. Певица также объяснила, почему музыкант так себя повел. «Сейчас Гуф в психиатрической больнице. Вы всё понимаете. Короче, у него был срыв очередной, он в больнице. Запомните — когда Гуф выходит в прямой эфир, значит, он не здоров», — сообщила звезда.