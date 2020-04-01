Апрель 1st, 2020

Новые стандарты обслуживания при организации похорон

Наряду с болью утраты близкие ощущают растерянность в момент смерти дорогого человека. Им некогда предаваться печали, ведь счет идет на часы. За короткий временной промежуток надо успеть сделать десятки дел для того, чтобы подготовить достойные похороны усопшего. В конечно счете, многим не удается своевременно собрать необходимые справки, нередко возникают заминки, связанные с покупкой сопутствующих аксессуаров. Помня об основном, родственники забывают о деталях, способных негативно отразиться на организации процесса. Задержки с подачей транспорта, с копкой могилы и другие нюансы приводят к серьезным сбоям.

Профессиональная поддержка

Сейчас ситуация в городе кардинально изменилась к лучшему. После того, как открылась крупная ритуальная служба в Санкт-Петербурге, клиенты получили возможность возложить весь груз задач на одну компанию. Очень удобно, что в моменты скорби даже нет нужды лично ехать в офис фирмы. Достаточно сделать лишь телефонный звонок, после которого к вам прибудет персональный агент. Обозначим лишь которые проблемы из обширного списка, которые способен решить специалист:

Квалифицированный агент позаботится о том, чтобы в кратчайшие сроки были готовы все официальные бумаги, необходимые для захоронения тела. Он подскажет оптимальный порядок действий родным.

На специалиста можно возложить задачи, связанные с подбором участка на одном из городских кладбищ, он проконтролирует действия рабочих.

Сотрудник крупной фирмы предоставит каталог, в котором представлены абсолютно все изделия, которые только могут понадобиться для осуществления церемонии прощания, погребения. Есть пакетные предложения, в каждый из которых входит комплект всего необходимого. Если же есть немного свободного времени, можно самостоятельно выбрать в разделах ритуальные товары.

Транспортное сопровождение и тактичные носильщики, столовая и музыкальное сопровождение — вот те вопросы, которые за считанные минуты решаются опытным профессионалом.

Комплексное решение похорон

Достаточно взглянуть на страницы spb.ritual.ru для того, чтобы понять масштабы деятельности этого агентства. Нет задач, которые бы не смогли решить ответственные специалисты. Практический опыт доказывает, что сотрудничество с одной компанией позволяет предохранить нервную систему от дополнительных стрессов. Клиенты экономят время, деньги. Условия сотрудничества абсолютно прозрачны, цены в прайсах всегда актуальны, не подлежат пересмотру в процессе оказания услуг. Погребение всегда происходит в полном соответствии с разработанным сценарием, без каких-либо сбоев.