Апрель 1st, 2020

Над Арктикой впервые появилась гигантская озоновая дыра

Над центральной частью Арктики впервые зафиксирована озоновая дыра: концентрация озона в атмосфере снизилась на 90 процентов. Площадь дыры составляет порядка шести миллионов квадратных километров, однако уже в ближайшие недели, с наступлением весны и потеплением воздуха, дыра начнет сокращаться и исчезнет. Результаты наблюдений регулярно публикуются на портале NASA Ozone Watch.

Ежегодное истощение озонового слоя характерно для Южного полюса, где этому способствуют природные условия: стабильные низкие температуры, формирование перламутровых облаков и протекающие на их поверхности химические реакции между озоном и веществами, разрушающими его. Благодаря принятию Монреальского протокола, концентрация озона в атмосфере над Антарктидой начала восстанавливаться, но сезонное формирование дыры неизбежно.

Арктика же характеризуется переменными температурами, и озоновые дыры над ней возникают редко. К концу марта в измерительных аэростатах над Северным полюсом на высоте 18 километров наблюдалось падение содержания озона на 90 процентов. Обычно аэростаты измеряют около 3,5 ppm (частей на миллион) озона в это время года, неделю назад же показатели находились на отметке 0,3 ppm. По словам Мартина Дамериса (Martin Dameris) из Немецкого аэрокосмического центра в Оберпфаффенхофене, это событие можно считать первым появлением настоящей озоновой дыры над Северным полюсом за всю историю наблюдений.

Концентрация озона в атмосфере над центральной частью Северного полюса по состоянию на 29 марта: чем холоднее цвет, тем ниже концентрация NASA Ozone Watch Поделиться



Озон начал разрушаться в ходе реакций с хлором и бромом, протекающих на поверхностях перламутровых облаков. Для их формирования необходимы стабильные температуры воздуха на уровне -80 градусов Цельсия, а в 2020 году над Арктикой было больше холодного воздуха, запертого в «полярном вихре», чем в любую зиму с 1979 года.

Истощение озонового слоя в 2020 году может превзойти по масштабам случай 2011 год, когда концентрация озона в атмосфере над Северным полюсом снизилась на 20 процентов. По данным приборов NASA, в атмосфере на текущий момент сохранился остаточный хлор, активно взаимодействующий с озоном, и в ближайшие дни дыра продолжит расти.

Вероятность смещения озоновой дыры из Арктики в сторону низких широт и населенных районов невелика: при развитии такого сценария людям, чьи регионы находятся в зоне риска, нужно будет беречь кожу от действия УФ-лучей.

Ситуация должна прийти в норму уже в ближайшие недели. Солнце постепенно поднимается над Северным полюсом, температура воздуха растет и полярный вихрь скоро начнет распадаться. Все это приведет к затягиванию озоновой дыры.