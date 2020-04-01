Апрель 1st, 2020

Модель разбогатела благодаря снимку в сети

Голландская модель Анник ван Келен прославилась благодаря своим фото в Instagram. В детстве девушка хотела стать пожарным, но эта мечта быстро улетучилась, когда она выросла.

Девушка выросла в небольшом городе и была поклонницей Дуэйн Джонсона. В детстве она дружила только с мальчиками и вела соответсвующий образ жизни.

Однако, когда Келен выросла, она поняла, что у нее достаточно данных для модельного бизнеса. Так, она решила работать администратором, чтобы накопить на свое будущее.

В итоге она создала страничку в Instagram, где у нее начали стремительно расти подписчики. Они обратили внимание на внешние данные девушки, а вскоре ее начали замечать и модельные агентства.

Уже на протяжении нескольких лет она входит в топ самых красивых девушек Нидерландов и открыла свой бренд спортивной одежды. Анник не рассказывает, сколько она зарабатывает, но ее средств хватает на регулярные путешествия по всему миру.