Апрель 1st, 2020

Моча астронавтов пригодится для строительства баз на Луне — ученые

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Cleaner Production, мочевина из мочи астронавтов может быть использована в качестве добавки при изготовлении бетона для первых лунных сооружений.

Космические агентства пытаются выяснить, что может представлять хоть какую-то ценность для первой лунной базы. Рассматриваются не только материалы лунной поверхности, но и отходы жизнедеятельности людей.

Исследователи из Политехнического университета Картахены в Испании заявили, что транспортировка 450 грамм материала с Земли обойдется в 10 000 долларов, и, следовательно, строительство чего бы то ни было на Луне окажется чрезвычайно дорогим.

Таким образом, ученые начали поиск строительных материалов на месте. Оказалось, что обыкновенная моча в космосе способна стать ценным компонентом для строительного материала.

Мочевина из мочи станет прекрасной добавкой для бетона, которая смягчит его и сделает более пластичным.

«Поскольку мочевина является вторым наиболее распространенным компонентом мочи (после воды), ее дефицита не предвидится в тех местах, где есть люди. Поэтому мы изучили возможность использования мочевины в качестве химической добавки для лунных геополимеров», — говорится в исследовании.