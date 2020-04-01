 
 
Апрель 1st, 2020

Мировая экономика обвалится на 11%

По консервативным оценкам, за этот год мир может потерять 5 миллионов рабочих мест

Управляющий директор международной инвестиционной компании Blackrock Амери Бисат заявил в среду, что в связи с пандемией коронавируса в первой половине 2020 года объем мировой экономики может сократиться на 11 процентов, а производительность экономики уменьшится на 6 триллионов долларов.

По консервативным оценкам, за этот период может быть утрачено 5 миллионов рабочих мест, а с учетом неполной занятости и сокращения заработной платы ситуация может оказаться еще хуже, заявил Бисат в ходе виртуального дискуссионного форума, организованного Ближневосточным центром Карнеги.

Category: Мир, Новости, США ﻿
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