Апрель 1st, 2020

Меган Маркл с мужем Гарри планируют нанять самых дорогих охранников

После переезда в Лос-Анджелес супруги озадачились собственной безопасностью. Меган и Гарри начали подыскивать надежных телохранителей.

Маркл с мужем хотят нанять частных охранников, ранее отвечавших за жизнь Анджелины Джоли, Брэда Питта, Николь Кидман и Мадонны. По предварительным подсчетам, супругам ежегодно придется тратить на защиту около четырех миллионов футов стерлингов.

Монаршая чета планирует самостоятельно покрывать все расходы. «Они согласились оплачивать свои счета за безопасность в Америке», — сообщили их доверенные лица.

Ранее Дональд Трамп дал понять Меган и Гарри, что не обеспечит их бесплатной защитой. Звезды переехали в США из Канады в разгар эпидемии коронавируса. Сейчас границы государства закрыты, местный бизнес находится под угрозой кризиса, а инфекция продолжает поражать жителей в огромных масштабах. На данный момент COVID-19 заразились больше 180 тысяч американцев.

Однако пара не теряет позитивного настроя. Меган уже приступила к подготовке праздника в честь дня рождения сына.