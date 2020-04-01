Лукашенко запретил вывозить из страны картошку

Правительство Белорусии запретило вывозить из страны картошку,как стратегический продукт. Постановление опубликовано на сайте пресс-службы правительства республики.
Кроме того, ограничения коснутся вывоза гречки, чеснока и лука. Запрет будет действовать в течении трех месяцев.
Уточняется, что речь идет не только о продукции, выращенной на территории Белоруссии, но и ввезенной в страну для реэкспорта.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал альтернативу гречке в период эпидемии коронавируса. «Не будет гречки — будем пшенную кашу есть. Вы сегодня какую кашу ели? Я пшенную», — рассказал президент во время общения с трудовыми коллективами.
Он добавил, что ест по очереди рис, гречку и пшено. Он также советовал «травить» вирус водкой и говорил, что «трактор вылечит всех».
По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 152 человека, один скончался.
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