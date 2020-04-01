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Лукашенко запретил вывозить из страны картошку

картошкаПравительство Белорусии запретило вывозить из страны картошку,как стратегический продукт. Постановление опубликовано на сайте пресс-службы правительства республики.

Кроме того, ограничения коснутся вывоза гречки, чеснока и лука. Запрет будет действовать в течении трех месяцев.

Уточняется, что речь идет не только о продукции, выращенной на территории Белоруссии, но и ввезенной в страну для реэкспорта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал альтернативу гречке в период эпидемии коронавируса. «Не будет гречки — будем пшенную кашу есть. Вы сегодня какую кашу ели? Я пшенную», — рассказал президент во время общения с трудовыми коллективами.

Он добавил, что ест по очереди рис, гречку и пшено. Он также советовал «травить» вирус водкой и говорил, что «трактор вылечит всех».

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 152 человека, один скончался.

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