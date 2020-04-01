Апрель 1st, 2020

Лукашенко пожаловался на не рыночную цену российского газа

Россия экспортирует газ по завышенным ценам. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном во вторник, 31 марта.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, в Ереване недовольство Минска полностью разделяют. В частности, Пашинян согласился с Лукашенко, что установленные Россией цены на природный газ «не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом».

Ранее Москва и Минск транслировали разную информацию о поставках газа в Белоруссию, но позже заявили, что все разногласия удалось утрясти.