Лучший боец UFC сошел с ума на карантине

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс признал вину в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также дебоше. Об этом сообщает MMA Fighting. По его словам у него было тревожное расстройство из-за длительного карантина по причине коронавируса. Джонс будет направлен в клинику для дальнейшего лечения после отсидки в тюрьме.

32-летний Джонс получил наказание в виде четырех дней домашнего ареста и года испытательного срока. Также американца приговорили к 48 часам общественных работ.