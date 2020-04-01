Король Таиланда самоизолировался в роскошном немецком отеле с 20 любовницами на два месяца

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х решил самоизолироваться из-за пандемии коронавируса, арендовав роскошный отель за границей и пригласив 20 любовниц. Об этом пишет Daily Mirror.

67-летний тайский правитель выкупил все номера четырехзвездочного отеля Grand Hotel Sonnenbichl в Гармиш-Партенкирхене (Германия). Туда он отправился вместе с гаремом из 20 женщин. Есть ли среди них жена короля неизвестно.

Несмотря на всеобщий карантин власти Германии дали официальное разрешение Раме Х на въезд в страну и отдых на территории ФРГ.

После того, как эта информацию появилась в СМИ, жители Таиланда ополчились на своего короля. В соцсетях они ввели хештег, который в переводе с тайского означает: «Зачем нам нужен король?». Под этим хештегом сделано уже более миллиона постов.

Тайцы выразили свое негодование невзирая на закон, который предусматривает наказание в виде тюремного заключения до 15 лет за оскорбления монархии.

Отметим, что Рама Х был женат четыре раза, в том числе один раз со своей двоюродной сестрой, принцессой Мом Луанг Соамсавали Китиякара. Через три года они расстались, но развод состоялся спустя 16 лет.

Также тогда еще принц Таиланда был женат на актрисе, которая через два года брака сбежала в Великобританию. Рама Х заявил, что она изменяла ему с 60-летним маршалом авиации.

После этого он назначил новым маршалом авиации своего любимого карликового пуделя Фу Фу. В 2014 году в СМИ появились фото, на которых третья жена Рамы X в одних стрингах кормит пуделя праздничным тортом. Через несколько месяцев третья жена короля лишилась титула из-за обвинений в коррупции, а Фу Фу умер.

В 2019 году король в четвертый раз женился на 40-летней Сутхиде Тиджай, которая была стюардессой Thai Airways, а затем командиром отдела специальных операций Королевской гвардии.