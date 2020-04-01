Компания «Тойота» представила странную электрометлу

Компания «Тойота» представила свою новую разработку, получившую название «e-broom» («электрометла»), похожую на футуристическую метлу ведьмы, с помощью которой можно передвигаться. Всем фанатам поттерианы и игры в квиддич эта концепция наверняка придётся по вкусу.
К сожалению, электрометла от Toyota пока не способна поднять игроков в квиддич в воздух, как это было в популярных книгах о Гарри Поттере, но зато она может перемещать человека, если он будет на роликовых коньках.
Электрометла не может полагаться на магию, поэтому работает с помощью электродвигателя и колеса внизу, везя своего «наездника» вперёд на небольшой скорости.
Не так впечатляюще, как хотелось бы, но, по крайней мере, это шаг к реальной метле для квиддича. Новинка от японцев была представлена во время недавнего Токийского автосалона.
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