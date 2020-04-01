Компания «Тойота» представила странную электрометлу

К сожалению, электрометла от Toyota пока не способна поднять игроков в квиддич в воздух, как это было в популярных книгах о Гарри Поттере, но зато она может перемещать человека, если он будет на роликовых коньках.

Электрометла не может полагаться на магию, поэтому работает с помощью электродвигателя и колеса внизу, везя своего «наездника» вперёд на небольшой скорости.

Не так впечатляюще, как хотелось бы, но, по крайней мере, это шаг к реальной метле для квиддича. Новинка от японцев была представлена во время недавнего Токийского автосалона.