Киты тоже умеют плакать — активисты выложили в сеть видео

Киты тоже умеют плакать. Видео. Кит плачет, когда попадает в сети. Огромный кит и его звук шокировал людей, его спасли в океанеЭтот сюжет был снят довольно давно. В 2011 году фотограф и наблюдатель за китами Майкл Фишбах, отправился на прогулку вместе со своей семьей, послушать звуки китов в океане. В дали они заметили обездвиженное тело молодого горбатого кита, который казался мертвым. Даже спустя несколько минут кружения вокруг него с шумным двигателем, кит не подавал признаков жизни.

Внезапно, немного приподнявшись над водой, он с трудом выдохнул и выпустил фонтан. Все увидели как трудно дышит кит. В этот момент все поняли, что медлить нельзя, пока горбатый кит находится прямо под лодкой. Майкл сразу же опустился под воду, чтобы оценить ситуацию. Оказалось, что огромный кит запутался в сети и просит о помощи.

Смотрите операцию по спасению кита и его благодарность людям!



