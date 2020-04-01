Апрель 1st, 2020

Кайли Дженнер похвасталась великолепной фигурой

Кайли Дженнер давно уже известная и знаменитая девушка. Да к тому же и красотка. Но,видимо,сама она очень сильно сомневается в своей привлекательности,о чем много раз рассказывала в Инстаграм.

Даже ее увлечение макияжем-это всего лишь ширма,за которую можно спрятать себя настоящую.

А ее неудачные романы только усиливают этот ее комплекс.

Так, предыдущий парень девушки, рэпер Tyga, воспользовался наивностью и богатством влюбленной Кайли. Девушка, которая всю жизнь страдала из-за комплексов по поводу внешности, была, видимо, очень впечатлена тем, что известный артист обратил на нее внимание. Однако, скорее всего, больше его привлекла ее фамилия и огромное финансовое состояние ее семьи.

Из этих отношений рэпер вышел с львиной долей новой аудитории и дорогими подарками, которыми Кайли его задаривала. Тем временем девушка, судя по всему, только укрепилась в своих комплексах и неуверенности в себе.