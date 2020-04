Апрель 1st, 2020

Как стать звездой. В Киеве много предложений для желающих сняться в массовке

В Киеве,с каждым годом все больше,снимается рекламных роликов и клипов для компаний и исполнителей со всего мира. Город становится новым Голливудом,только бюджетным.

Киев пришелся по душе участникам французского коллектива Isaac Delusion, голосистым британцам из Pink Floyd, ярким Twenty One Pilots, романтичному коллективу Hurts, стильным рокерам Nothing But Thieves, обладателям «Грэмми» Mumford & Sons, австралийской певице Натали Имбрулье и скандально популярной Майли Сайрус. За сутки реально отснять от 20 до 30 сцен. Главное, найти подходящих персонажей для массовки, – утверждают режиссеры. В этом деле поможет популярный в стране сервис Youneed, где прямо сейчас можно подобрать кандидатов для различных съемок.

Молодые люди, как впрочем, и представители преклонного возраста в силах создать нужную атмосферу в зрительном зале. Огромное колесо эмоций заставляет людей по ту сторону экрана думать, сопереживать, плакать, удивляться или радоваться.

Сервис Youneed помогает найти людей для съемок любого характера. Это может быть реклама нового товара, съемка клипа, передачи или социального ролика. Услуги массовки не просто облегчают жизнь режиссерам, но и вдвое ускоряют съемочный процесс. А это, между прочим, основа экономного расходования бюджета.