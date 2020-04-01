Апрель 1st, 2020 Известный японский вирусолог — коронавирус культивировался искусственно Каким образом в китайском городе Ухань возникла эпидемия нового штамма коронавируса SARS-CoV-2? В числе прочих высказывается предположение о том, что заражение человека произошло от диких животных, но бесспорных доказательств на данный момент нет. Авторитетный исследователь токсинов, который оказал содействие правительству Японии в расследовании зариновой атаки секты «Аум синрикё», проинструктировав о методах анализа, почётный профессор Колорадского университета Антони Ту (То Сокэн) делится своим видением ситуации. То Сокэн (Антони Ту) Родился в 1930 году – во время колониального правления Японии на Тайване. Его отец То Сомэй (1893-1986) известен как первый тайванец, получивший степень доктора медицинских наук. Сам То Сокэн, стремясь стать химиком, после окончания Тайваньского университета переехал в Соединенные Штаты. Занимался исследованиями в Стэнфордском университете (профессор) и других учреждениях, специализируясь на змеиных ядах. С 1984 по 2007 год сотрудничал с Вооружёнными силами США, обратившими внимание на природные токсины. Когда произошла зариновая атака религиозного культа «Аум синрикё», консультировал полицейские органы Японии – в частности, о методах обнаружения зарина, основываясь на данных ВС США. Инфекционное заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа (COVID-19), пандемию которого объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), омрачает всему миру и перспективы экономики. С момента появления вируса в городе Ухань китайской провинции Хубэй один эксперт отмечает: возможно, данный вирус искусственного происхождения. То Сокэн (по-английски также Антони Ту), 89-летний уроженец Тайваня, проживающий в Соединённых Штатах – один из мировых авторитетов в исследованиях ядов. Недавно он прибыл в Японию, где готовится к изданию его руководство по токсичным веществам.То Сокэн, который проживает в американском штате Калифорния, почётный профессор Колорадского университета, первоначально дал согласие встретиться для интервью в Тайбэе, но поскольку распространение коронавирусной инфекции в Японии сделало затруднительной поездку на Тайвань через Японию, он любезно согласился на интервью в Осаке или Токио. Во время пребывания в Японии То Сокэн дал свои рекомендации ключевым фигурам в правительстве премьер-министра Абэ Синдзо. Он отметил: «В отношении неизвестных вирусов следует с самого начала быть бдительнее», и также предупредил: «Для защиты своего народа Японии следует постараться повысить потенциал сбора зарубежной информации». —— Какова цель вашего нынешнего визита в Японию? В Японии готовится публикация моего руководства по ядам. Также подготовлена публикация моей автобиографии на Тайване. Я намеревался заглянуть в Японию, после чего посетить Тайвань, но на Тайване были усилены меры преодосторожности в отношении прибывающих из Японии, так что программу поездки пришлось изменить и ограничиться пребыванием в Японии. К тому же, в публикуемое в Японии руководство приходится в срочном порядке вставлять статью о новом коронавирусе. —— Что вы думаете о коронавирусе, который будет упомянут в вашем новом руководстве? Я согласен с тем, что источником стали животные, которых продавали на рынке в районе Ханькоу города Ухань. При этом, по моему личному мнению, в качестве наиболее подходящего объяснения того, что произошло, возможно предполагать, что произошла какая-то утечка по неосторожности не готового окончательно вируса, который исследовали или культивировали в Уханьском институте вирусологии или на каком-нибудь из связанных с ним объектов.

—— Китайские органы решительно отвергают сообщения американских и других СМИ о «подозрениях, что вирус является химико-биологическим оружием», называя их «совершенно нелепыми». Какие имеются основания для такого рода предположений? В городе Ухань расположен Уханьский НИИ вирусологии Китайской академии наук, а при нём в качестве одного из приданных объектов в 2015 году при французском техническом содействии была сооружена и в 2017-2018 годах начала работу Уханьская лаборатория P4 (Уханьская национальная лаборатория биологической безопасности). Это объект, позволяющий исследовать и испытывать самые опасные вирусы – четвёртого уровня по классификации биологической безопасности (BSL-4). Поскольку для обычных исследований вирусологам достаточно третьего уровня (BSL-3), специалисты считают, что главная цель данного объекта – проводить опыты на уровне биологического оружия. Помимо этого, там имеются и другие учреждения, такие как Китайский центр контроля и профилактики заболеваний. —— Но разве специализированные исследовательские объекты не строятся таким образом, чтобы не допускать утечек за свои пределы? Известен случай, когда в 1979 году в бывшем СССР из лаборатории в Свердловске произошла утечка бактерии-возбудителя сибирской язвы, что привело к жертвам среди городского населения; подобные случаи утечек вируса из исследовательских учреждений не являются чем-то исключительно редким. На Тайване существует неизвестный широкой публике исследовательский объект уровня BSL-4. На этом объекте тайваньские компетентные органы культивировали и исследовали вирус тяжёлого острого респираторного синдрома (атипичной пневмонии) SARS, появившийся в 2002 году в китайской провинции Гуандун, который в 2003 году распространился и на Тайване. Неизвестно, исследуют ли его там и сейчас, но несколько лет назад было много шума по поводу утечки данного вируса с этого исследовательского объекта. Случай не имел больших последствий благодаря тому, что ситуацию удалось немедленно взять под контроль. —— Есть ли какие-то дополнительные основания утверждать, что новый коронавирус – «рукотворного» происхождения? У этого вируса имеются особенности, затрудняющие меры профилактики и борьбы с эпидемиями, такие как передача заражения от человека человеку аэрозольным путём и повторная заболеваемость. Он близок к вирусу-возбудителю SARS, но вместе с тем в молекулярной структуре имеются 4 отличия, и трудно предположить, что они возникли естественным путём. К тому же, после того, как возникла проблема с этим новым вирусом, китайская сторона проигнорировала американское предложение направить в Ухань специалистов по инфекционным заболеваниям из Центра контроля и профилактики, чтобы помочь предотвратить распространение инфекции. Это наводит на подозрения о том, что имеются какие-то факты, которые китайская сторона хотела бы оставить неизвестными. Подозрительно и то, что в конце января НОАК направила в Ухань женщину-офицера в чине генерал-майора, которая считается лучшим экспертом по биологическому оружию в Китае. —— Если допустить, что утечка произошла из исследовательского учреждения, каким путём она предположительно могла случиться? Предположительным источником являются животные, которые продавались на рынке в уханськом районе Ханькоу. К примеру, кто-нибудь из местных, желая подзаработать, мог не сжечь, а тайком сбыть на рынок подопытное животное. Дело в том, что во времена распада бывшего Советского Союза мне довелось получить от русских немало писем и телефонных звонков – предложений о продаже змеиных ядов из биологических лабораторий. —— Как бы то ни было, насколько я могу судить, решающих доказательств нет. Безусловно, всё сказанное – не более чем косвенные, или ситуационные свидетельства. Если опасный болезнетворный организм или вирус культивируется в качестве оружия, то создающая его сторона должна подготовить в больших объёмах также и вакцину или противоядие. Тем не менее, реальность такова, что во многих странах многочисленные болезнетворные организмы преобразуются в биологическое оружие; к примеру, эффективным кандидатом в качестве такого оружия является чёрная оспа (заболевание, которое в природе удалось искоренить). К тому же, в США в качестве средства террора уже использовалась бактерия-возбудитель сибирской язвы. Думаю, не будет ничего удивительного, если окажется, что новый коронавирус находился на стадии испытаний в качестве биологического оружия, а утечка произошла из-за какой-то оплошности. В 1997 году, когда на Тайване свиноводы понесли большие экономические потери из-за эпидемии ящура, в Соединенных Штатах тоже бытовало мнение о том, что возбудитель был происхождением не с Тайваня, а появился из лаборатории в городе Ляньчжоу китайской провинции Ганьсу. После этого я пробовал расспрашивать тайваньскую лабораторию, но ответом было лишь: «Такая возможность существует, однако истинно или ложно данное утверждение – неизвестно». Когда же выпала возможность справиться об этом у лица, отвечающего за биологическое оружие в НОАК, ответ, как и следовало ожидать, был резко отрицательным: «Решительно ничего подобного». Даже если допустить, что произошедшее было результатом намеренных действий, сторона, которая их совершила, непременно будет всё отрицать. Именно поэтому сбор соответствующей информации чрезвычайно важен. По всему миру дело не ограничивается людьми: предметом исследований служат химические, биологические и токсические виды оружия против скота и зерновых. Если знать, какие именно исследования ведёт другая сторона, то можно разрабатывать методы обороны. —— Ответные действия Тайваня удостоились высокой оценки в мире. Во время волнений в связи с появлением атипичной пневмонии SARS, в 2003 году, тайваньская администрация под руководством Демократической прогрессивной партии, не допустившая участия наблюдателей в соответствии с решениями Всемирной ассамблеи ВОЗ и столкнувшаяся в связи с этим с прохладным отношением, вместе с тем поддерживает высокую бдительность на случай появления новых вирусов, в особенности в Китае. В частности, в настоящее время на Тайване эксперт-эпидемиолог занимает должность заместителя главы администрации. Тесное взаимодействие с Соединёнными Штатами в нынешней ситуации с новым коронавирусом также позволило принять первоначальные ответные меры быстрее в сравнении с Японией. —— То есть, если говорить о бдительности, то по сравнению с Тайванем реакция Японии была запоздалой? Не только на Тайване, но и в США, России, Северной Корее и других странах с самого начала бдительность оказалась выше, чем в Японии. В любом из этих случаев исследования химических и биологических, а также отравляющих видов оружия, либо наличие опыта таких исследований в прошлом – обеспечили высокий уровень знаний о защите. —— Что бы вы порекомендовали Японии? Ей нужно всемерно обеспечивать усилия по скорейшему созданию лекарства, а также требуемые на текущий момент меры по предотвращению распространения инфекции, а на будущее – рассмотреть вопрос развёртывания при необходимости таких карантинно-предупредительных средств, как плавучие больницы-изоляторы и т. п. При этом самое важное – не относиться к неизвестным вирусам с беспечным оптимизмом, а усиливать сбор информации за рубежом, осознавая опасность. https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00842/ Путин подарил Трампу футбольный мяч с чипом, отслеживающим перемещения

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