Апрель 1st, 2020

Известная блогерша сфотографировалась голая в ванной

32-летняя Кьяра Ферраньи поделилась пикантным моментом общения с супругом. Итальянская фэшн-блогерша позировала с 30-летним Федерико Люсия на природе.

Самый популярный инфлюенсер 2017 года по версии Forbes томится в ожидании возвращения к привычной активной жизни. Интернет-звезда опубликовала интересные семейные фото. На одном из них она запечатлена с мужем. Влюбленные вместе отдыхали на курорте, где приняли цветочную ванну.

Ферраньи и ее избранник обнажились на фоне живописного тропического пейзажа. Федерико обнимал «вторую половину», прикрывая ее грудь руками. Супруги страстно целовались перед камерой. «Мечтаю пережить это снова», — отметила инстадива.