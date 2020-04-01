Апрель 1st, 2020

Израиль впервые в истории эмитировал 100-летние гособлигации





Newsru.co.il передает: В свете необходимости финансировать пакет экономических мер по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, отдел главного аудитора министерства финансов провел внеплановую эмиссию государственных облигаций, номинированных в долларах США.



В частности, впервые в истории Израиль эмитировал за границей государственные облигации со сроком погашения через 100 лет.



В общей сложности на мировых рынках было мобилизовано 5 миллиардов долларов, из которых 2 миллиарда на 10 лет под 2,75%, 2 миллиарда на 30 лет под 3,875% и 1 миллиард на 100 лет под 4,5%.



Эмиссия является крупнейшей в истории страны. Спрос на облигации, достигший 25 миллиардов долларов, также является рекордным.



В эмиссии приняли участие более 400 стратегических инвесторов, включая центральные банки и крупные пенсионные фонды почти из 40 стран мира.