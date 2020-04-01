Апрель 1st, 2020

Изобретены наушники, которые могут работать вечно и заряжаются от солнца

Инженеры со всего мира стараются придумывать все новые и новые приспособления, которые значительно облегчат жизнь человеку. На этот раз они придумали беспроводные наушники, которые заряжаются от солнечной энергии, пишет comments.

Каждый человек привык рационально использовать свои материальные средства. Поэтому старается покупать «умную» технику, которая способна не только облегчать жизнь, но и потреблять меньше ресурсов. На днях стало известно, что инженеры разработали совершенно уникальные наушники. Ведь они могут заряжать от солнечной энергии практически в любом месте и времени. Беспроводными наушниками JBL Reflect Eternal используют материал «Powerfoyle» от Exeger. С помощью этой системы можно непрямой и солнечный свет в устойчивую энергию.

Если говорить простыми словами, то наушники могут преобразовывать практически любой свет в энергию, где бы при этом человек не находился.



Как было установлено экспериментальным методом, то, чтобы зарядить наушники до 68% заряда, необходимо пробыть на улице не менее 90 минут.



Если пользователю когда-нибудь понадобится больше энергии, он может подключить наушники через USB и получить два часа воспроизведения за 15 минут.



Другие функции включают в себя 40-мм драйверы с диапазоном частотной характеристики от 20 Гц до 20 кГц, громкую связь, возможность активировать Google Assistant или Amazon Alexa одним касанием, режим усиления окружающего звука, сопряжение нескольких устройств и многое другое. Они также имеют защиту по стандарту IPX4, поэтому могут выдержать брызги дождя или пот во время занятий спортом.



Из недостатков можно назвать то, что они в продаже появятся только в октябре 2020 года.