Апрель 1st, 2020

Грэг Стемм стал самым удачливым охотником за сокровищами

Именно сокровища затонувших кораблей «дурманят» умы подводных дайверов-кладоискателей, заставляя их бросать все свои силы, время, финансы на поиск сокрытых в морской пучине богатств.

Если повезет, найденный клад вмиг может сделать вчерашнего авантюриста миллионером. Так, как это уже произошло со счастливчиками, нашедшими самые внушительные в мире сокровища.

Главным современным охотником за сокровищами затонувших кораблей по праву является Грэг Стемм – коммерсант-авантюрист, признанный эксперт в научной среде, владелец компании, занимающейся высокотехнологичным поиском затонувших кораблей Odyssey Marine Exploration.

Первую полномасштабную операцию по подъему сокровищ с применением роботов Стемм осуществил в 1990-1991 гг., с глубины 1,5 км подняв несколько тысяч предметов с затонувшего у берегов Тортуги в 1622 г. испанского торгового судна.

В 2003 г. компания обнаружила останки парохода Republic, с которого было поднято более 50 тыс. золотых и серебряных монет (стоимостью 75 млн долларов).

В 2007 г. неподалеку от Гибралтара Стемм, осуществляя проект «Черный лебедь», поднял 17 тонн серебряных и золотых монет стоимостью 500 млн. долларов. На это крупнейшее из найденных сокровищ правительство Испании незамедлительно заявило свои права.

Стемм вывез полмиллиона монет во Флориду и отправил дело в суд, где оно пребывает до сих пор. Одна из последних находок Стемма – обнаруженный в 2008 г. британский военный линкор «Виктори», затонувший в 1744 г. и перевозивший до 100 тыс. португальских золотых монет (стоимостью почти миллиард дол.).