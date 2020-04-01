Апрель 1st, 2020

Генсек НАТО заявил об усилении поддержки Украины и Грузии

НАТО планирует усилить политическую и практическую поддержку Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в среду, 1 апреля, анонсируя видеоконференцию министров иностранных дел стран НАТО, запланированной на следующий день.

«Я ожидаю, что министры согласуют новый пакет поддержки Грузии и Украины, чтобы еще больше усилить наше партнерство, включая учениями в регионе Черного моря, который является стратегически важным для НАТО», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО уточнил, что речь идет о дополнительных мерах к тому пакета поддержки, который Альянс уже предоставляет Украине и Грузии. «Речь идет об обучении, об участии в различных программах, тренировки и учебных программах, предоставляемых НАТО.

Это показывает, что мы шаг за шагом делаем больше вместе и шаг за шагом НАТО предоставляет больше помощи и поддержки», — отметил Столтенберг.

Планировалось, что в начале апреля министры иностранных дел стран НАТО соберутся на двухдневное заседание в Брюсселе. Впрочем, из-за пандемии коронавируса, вместо этого пройдет одна видеоконференция защищенными каналами связи после обеда 2 апреля.

Это — впервые за более чем 70-летнюю историю НАТО, когда заседание министров проведут не по физического присутствия участников, а виртуально. Реакция на кризис, вызванный коронавируса, будет главной темой видеоконференции.