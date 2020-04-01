Апрель 1st, 2020

Фотограф объединил старые и новые фото звезд

Кто-то с помощью фотошопа подшучивает над другими, создавая забавные кадры, кто-то редактирует собственные фото, а Ард Хелинк свое свободное время тратит на знаменитостей. Мастер фотошопа из Нидерландов объединяет на одном снимке и нынешнюю, и старую версию выбранной им звезды, чтобы можно было с легкостью сравнить и отметить все изменения. Работы Арда настолько качественны и безупречны, что в первое мгновение, кажется, будто кто-то все же изобрел машину времени и знаменитости посетили себя в детские годы.