Апрель 1st, 2020

«Евровидение-2020″ пройдет в новом формате из-за коронавируса

В середине марта организаторы конкурса «Евровидение-2020″ (Eurovision Song Contest 2020), который должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая, официально отменили мероприятие из-за пандемии коронавируса. Ранее в прессе появлялась информация, что теперь ведутся переговоры о переносе мероприятия на следующий год. Сегодня же организаторы музыкального смотра сделали еще одно объявление — они сообщили, что «Евровидение-2020″ все же состоится.

Правда, пройдет конкурс в непривычном формате — нас ждет онлайн-трансляция. Зрители увидят специальный двухчасовой концерт, на котором выступят конкурсанты этого года из 41 страны и участники прошлых лет. Шоу, которое покажут 16 мая, получило название Eurovision: Europe Shine A Light, а решение о его проведении принималось с целью объединить европейские страны в единой борьбе с коронавирусом.