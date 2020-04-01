Апрель 1st, 2020 Европейские больницы на грани коллапса: «В реанимационных кончаются лекарства!»

Девять крупнейших европейских больниц взывают к своим правительствам с криком о помощи на фоне усиливающейся нехватки медикаментов для лечения больных COVID-19.



Больницы, входящие в Ассоциацию европейских университетских клиник, предупреждают власти, что в скором времени у них не останется лекарств для оказания помощи больным в отделениях интенсивной терапии.



«При нынешнем ритме потребления запасы медикаментов будут исчерпаны через два дня в самых перегруженных больницах и через две недели в других», — цитирует французская Le Figaro письмо, подписанное директорами больниц, в том числе ассоциацией парижских больниц AP-HP, лондонской King’s Health Partner и миланской клиникой San Raffaele.



В списке кончающихся лекарств — релаксанты, седативные и анальгетики.



Дирекции девяти больниц призывают правительства европейских стран к усилению кооперации, без которой они могут оказаться не в состоянии предоставлять адекватные медицинские услуги.



После начала кризиса все европейские страны замкнулись в своих границах и начали бороться каждый сам за себя. Европейский союз практически перестал существовать, предоставив странам выплывать в одиночку.



Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил вчера в парламенте о возникновении дефицита на некоторые лекарства в больницах. По его словам, спрос на такие лекарства, как пропофол, мидазолам, морфин, вырос в мире на 2000%.



Парижские больницы переполнены до отказа, и больных коронавирусом приходится отправлять в провинциальные клиники на скоростных поездах TGV. К операции должны подключится самолеты французских ВВС. Французские СМИ сообщают, что в Париже заразились коронавирусом 1600 медсестер, и там срочно переквалифицируют врачей в медсестер.



Во Франции за последние сутки умерли 499 больных — рекордная цифра роста с начала эпидемии, а в тяжелом состоянии находятся 5500 пациентов.



Тем временем число зараженных стремительно приближается в Европе к 450 тысячам, а умерших на «Старом континенте» уже более 29 тысяч.



Сегодня в трагическом коронавирусном хоре Европы стал отчетливей слышен голос Великобритании. По сообщению Daily Mail за сегодняшний день в Соединенном королевстве были идентифицированы 3009 случаев коронавируса, умер от болезни 381 человек.



Всего в стране около 25 тысяч больных, а умерших 1789. Число умерших за сутки увеличилось вдвое, а число заболевших на 14%. Одной из жертв сегодня стал 19-летний юноша без хронических заболеваний. Позднее лондонская больница сообщила о смерти 13-летнего подростка без хронических заболеваний.



https://news.israelinfo.co.il/world/85748 Высчитана страна с идеальным для туристов паспортом

Высчитана страна с идеальным для туристов паспортом Неандертальцы вымерли из-за детской инфекции

Неандертальцы вымерли из-за детской инфекции Самый дорогой внедорожник в мире показали в Китае

Самый дорогой внедорожник в мире показали в Китае Ученые не могут обьяснить, почему женщины живут дольше



