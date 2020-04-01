Апрель 1st, 2020 Диетологи определили семь привычек, которые сокращают жизнь



Американские ученые доказали прямую взаимосвязь между нашими пищевыми привычками и продолжительностью жизни. Развитие таких опасных заболеваний, как инфаркт, инсульт и сахарный диабет, связано с тем, что мы едим.



Сладкие напитки значительно повышают уровень сахара в крови, при этом они не приносят абсолютно никакой пользы нашему организму. Самыми вредными считаются баночки с колой, фруктовые соки с добавлением сахара, энергетики. Потенциально опасными могут быть даже чай, кофе и молочные коктейли, если в них систематически добавлять большое количество сахара.



Чтобы напитки были максимально полезными, употребляйте те из них, которые содержат минимальное количество сахара. Пейте только свежевыжатые соки. В молочные коктейли вместо сладкого сиропа добавляйте ягоды и фрукты: свежие или замороженные. Не стоит заменять обыкновенный сахар искусственными подсластителями, которые подстегивают аппетит.



Нехватка фруктов в ответе за 7,5% смертей. Для поддержания здоровья каждому человеку необходимо съедать не менее 400 г фруктов и овощей в день, разделив прием на пять или шесть порций. Порция – это, например, одно яблоко или горсть клубники. Вместо апельсинового или яблочного сока употребляйте в пищу настоящие плоды, перекусывайте не сладостями, а фруктовыми салатами.



Дефицит свежих овощей также негативно сказывается на работе всех органов и систем организма. Поэтому очень важно выбирать овощи по сезону – летом употреблять больше помидоров, огурцов, перца. Зимой на столе должны быть капуста, морковь, тыква. Также в зимний период используйте замороженные овощи.



Недостаток омега-3 ненасыщенных жирных кислот, которые есть в рыбе жирных сортов – лососе, форели, тунце, сардине, скумбрии. Употребление этой рыбы положительно влияет на работу сердца, улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Кроме рыбы, полезные жирные кислоты содержатся в грецких орехах, льняном семени, тыквенных семечках, оливковом масле, спарже, фасоли.



Переработанное мясо (сосиски, колбаса, копчености) содержит огромное количество соли и нитритов. Ежедневное употребление таких продуктов повышает риск возникновения рака прямой кишки и некоторых других онкозаболеваний на 18%. Заменить эти продукты лучше всего натуральными диетическими сортами мяса (куриной грудкой или индейкой), которые лучше запекать в духовке.



Семечки и орехи – настоящая кладовая полезных витаминов и микроэлементов. В грецких орехах содержится много калия, магния и йода, в фундуке – витаминов группы В и фолиевой кислоты, в миндале – фосфора, магния, железа, меди, в семечках подсолнечника – магния, витаминов Е и D. Достаточно употреблять 30-50 г (небольшая горсть) орехов в день. Семечки и орехи не должны быть солеными и жареными.



Самым страшным врагом нашего здоровья является соль, которая задерживает жидкость в организме и повышает нагрузку на сердце и почки. Взрослые и дети старше 7 лет должны потреблять не больше 5 г соли в день (одна чайная ложка). Стоит учитывать, что соль содержится не только в тех блюдах, которые мы готовим самостоятельно, но и в хлебе, соусах, выпечке.



Здоровое питание предполагает отказ или сокращение до минимума употребления селедки, соленых консервированных овощей. При приготовлении еды используйте специи, лимонный сок, соусы из брусники и яблок собственного приготовления, которые разнообразят вкусовые оттенки готовой еды. В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

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