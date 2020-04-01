Апрель 1st, 2020

Даша Астафьева заинтриговала новым проектом

Известная певица Даша Астафьева часто радует публику необычными фото и видео в своем Instagram. Так и в этот раз звезда выложила загадочное черно-белое фото новой фотосессии, на котором появилась в романтичном образе.

В подписи к снимку Астафьева заинтриговала новым проектом, а также поразмыслила на тему, что чувствуют мужчины. «Если бы Вы на сутки стали мужчиной, что бы Вы сделали с этим временем?», — спрашивает Даша у поклонников и сама же отвечает на свой вопрос.

«Ну, во-первых, узнала бы, как работают все мужские механизмы по отношению к женщине. Я не знаю. В принципе, я перепробовала практически все дела, которыми занимаются мужчины, в рамках шоу, в котором я сейчас летаю по всему миру. Там я доказываю, что то, чем занимаются мужчины, под силу женщинам. Это очень круто.»-ответила Даша.