Апрель 1st, 2020

Британские ВВС получат эскадрилью «роящихся дронов»

Знак 216-й эскадрильи RAF

Королевские ВВС Великобритании создали экспериментальную эскадрилью, которая будет отвечать за разработку требований к беспилотным летательным аппаратам, способным объединяться в группы, создание таких аппаратов, выработку стратегии их применения и их использование. Как пишет Jane’s, новая 216-я эскадрилья была организована 1 апреля 2020 года на авиабазе в Уоддингтоне.

В интересах военных сегодня несколько компаний в мире занимаются разработкой технологии, которая в перспективе позволит беспилотникам разных классов самостоятельно объединятся в стаи, распределять роли и совместно выполнять одну или несколько задач.

Считается, что благодаря этому беспилотники смогут эффективнее выполнять задачи, а также прорывать системы противовоздушной обороны противника. При выходе одного или нескольких аппаратов из строя остальные беспилотники в группе будут брать на себя их задачи.

216-я эскадрилья пока не располагает беспилотными аппаратами. На первом этапе ее планируется вооружить уже имеющимися в продаже беспилотными аппаратами, которые будут управляться с использованием уже существующих технологий объединения беспилотников в группы. О каких именно аппаратах и технических решениях идет речь, военные по коммерческим соображениям не раскрывают.

Позднее на вооружение эскадрильи будут поставлены беспилотники, разработанные в рамках различных проектов по созданию аппаратов, способных объединяться в группы. Другие подробности о новой эскадрилье не раскрываются.