Апрель 1st, 2020

Археологии раскопали храм бога Войны в Ираке и поплатились

Археологии раскопали храм бога Войны в Ираке и поплатились — несколько ученых находится в настоящее время в больнице города Гирсу с тяжелой формой лихорадки. Ученые считают, что лихорадка странным образом сохранилась в раскопанном храме. Также было найдено большое количество ритуальных заклинаний.

Археологи обнаружили в Иракском районе Гирсу ритуальный храм, посвященный месопотамском богу войны Нингирсу. Находке около 5 тыс. Лет.

Когда-то на участке находился древний шумерский город Урук.

Культовую зону использовали для ритуального шествия, религиозных пиров и жертвоприношений животных и людей, подтверждающие их многочисленные кости. В стены здания вставлены конусы с магическими заклинаниями. Также археологам удалось найти около 300 артефактов — чаши, миски и горшки, которые, вероятно, использовались в церемониях или обрядах, рассказали ученые.

Исследователи считают, что культовая зона использовалась в период ранней династии Шумер 2900-2300 гг. до н.э. Глиняные таблички, обнаруженные в Гирсу, описывают культовые практики, которые происходили в храме. В одном рассказе речь шла о религиозной ходу, кульминацией которой стал пир, который проводился дважды в год. Его организовали в честь Нингирису, сына Энил, главного бога в месопотамском пантеоне. Заклинания, которых в храме оказалось достаточно много, еще попытаются расшифровать. Ученые впервые имеют такую находку с большин количеством ритуальных заклинаний.