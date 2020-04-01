Апрель 1st, 2020

Альбина Джанабаева порадовала яркой фотосессией

40-летняя Альбина Джанабаева решила поднять себе настроение в режиме самоизоляции. Поп-дива показала яркие кадры из эффектной фотосессии.

Артистка примерила яркий образ. Она снялась в стильном брючном костюме модного цвета фуксии. Певица в бархатном наряде позировала в белоснежной постели. Заметно, что под жакетом отсутствовало белье.

Альбина сделала стильную укладку и макияж в золотисто-персиковых тонах. Образ дополнил светлый маникюр на коротких ногтях. Артистка украсила себя стильными аксессуарами. В ушах виднелись миниатюрные серьги, а на руке — роскошное кольцо с крупным бриллиантом.

Певица рассказала, как она проводит время на карантине, который ввели из-за пандемии коронавируса. «Хотелось бы так… Но ведь нет! Дни пролетают стремительно и необратимо в домашних заботах… Сериалы, книги, говорите? На это почему-то не хватает времени… Как у вас?» — поинтересовалась звезда.