 
 
Апрель 1st, 2020

Аэрокосмическая промышленность Израиля начала выпускать дыхательные аппараты

SIBAT | IAI TAMAM DIVISION Systems Missiles & Space Group

В настоящее время в Израиле насчитывается около 2 400 дыхательных аппаратов.

Министерство обороны вместе с израильской аэрокосмической промышленностью и медицинской фирмой Inovytec начинает производить собственные респираторы, используя производственную линию, которую обычно использовали для изготовления ракет.

30 вентиляторов Ventway Sparrow, созданные совместными усилиями, уже отправлены в Министерство здравоохранения.

«Израиль должен развивать независимые возможности во всем, что касается борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Мы не можем оставаться зависимыми от закупок из других стран», — заявил министр обороны Нафтали Беннетта.

IAI, крупнейшая в стране аэрокосмическая и оборонная фирма, также принимает участие в разработке других проектов, таких как ультрафиолетовый свет для дезинфекции масок.

https://cursorinfo.co.il/all-news/israel/aerokosmicheskaya-promyshlennost-izrailya-nachala-vypuskat-dyhatelnye-apparaty/

Category: Израиль, Наука, Новости ﻿
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