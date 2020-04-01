Аэрокосмическая промышленность Израиля начала выпускать дыхательные аппараты

В настоящее время в Израиле насчитывается около 2 400 дыхательных аппаратов.
Министерство обороны вместе с израильской аэрокосмической промышленностью и медицинской фирмой Inovytec начинает производить собственные респираторы, используя производственную линию, которую обычно использовали для изготовления ракет.
30 вентиляторов Ventway Sparrow, созданные совместными усилиями, уже отправлены в Министерство здравоохранения.
«Израиль должен развивать независимые возможности во всем, что касается борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Мы не можем оставаться зависимыми от закупок из других стран», — заявил министр обороны Нафтали Беннетта.
IAI, крупнейшая в стране аэрокосмическая и оборонная фирма, также принимает участие в разработке других проектов, таких как ультрафиолетовый свет для дезинфекции масок.
https://cursorinfo.co.il/all-news/israel/aerokosmicheskaya-promyshlennost-izrailya-nachala-vypuskat-dyhatelnye-apparaty/
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