Март 31st, 2020

Японские ученые выяснили неожиданную опасность лимонов





Японские ученые выяснили неожиданную опасность лимонов — оказывается их полезность преувеличена. Эксперты Токийского медицинского университате рассказали о том, к каким последствиям может привести употребление лимонов. Как выяснилось, эти фрукты могут быть полезными не для всех.



Лимон является очень популярным фруктом и применяется во многих случаях: и как заправка для салата, и как средство для повышения иммунитета и лечения простудных заболеваний. Цедра плода нередко используется для того, чтобы придать блюду аромат, а сам цитрус может играть роль начинки. Сок лимона помогает бороться с пигментными пятнами.

В мякоти и шкурке данного фрукте содержится большое количество нужных для человеческого организма веществ: витаминов группы В, РР, Е, С, а также микроэлементов, среди которых выделяют кальций, фосфор, железо, магний. Лимонное эфирное масло помогает в восстановлении сил, успокаивает и избавляет от чувства тревоги. Если же его сочетать с некоторыми иными маслами, с его помощью можно взбодриться.



Тем не менее, несмотря на все плюсы плода, он может быть полезным не для всех. Так, неразбавленный лимонный сок негативно влияет на зубы, слизистую рта, пищевод и желудок. Эксперты не рекомендуют употреблять этот фрукт детям, не достигшим трёхлетнего возраста, а также людям с недугами, связанными с желудочно-кишечным трактом.