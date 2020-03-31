Март 31st, 2020

Внучка Анны Самохиной обещает стать красивее бабушки

Одной из самых красивых советских знаменитостей Анне Самохиной в этом году исполнилось бы 57 лет. В 2010 году ее не стало: рак желудка у актрисы обнаружили слишком поздно и не смогли вылечить.

У Анны осталась единственная дочь, Александра. В подростковом возрасте Саша конфликтовала с мамой, ей не хватало внимания звезды. После развода родителей Александра даже осталась жить с отцом. Но потом их отношения с Анной наладились. Девушка пошла по стопам матери и тоже стала актрисой.

Уже после смерти Самохиной, в 2011 году Саша родила дочку Еву. Молодая мама сначала хотела назвать девочку Анной в честь бабушки, но потом передумала, чтобы не испытывать судьбу. Кто знает, вдруг старинные приметы не так уж и неправы, и ребенок вместе с именем может унаследовать линию чужой жизни.

А сейчас, когда Александра показала дочь, все удивились: как та похожа на свою знаменитую бабушку. «Супер-династия», — восхитились подписчики. И действительно, и дочь и внучка — такие же красавицы, какой была Анна Самохина.