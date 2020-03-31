Март 31st, 2020

В NASA попробуют перенаправить орбиту астероида

Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) планирует запустить миссию DART для того, чтобы перенаправить астероид. Об этом сообщют СМИ со ссылкой на Science Alert. Пока астероид не угрожает планете, но ученые планируют провести тренировку на случай реальной угрозы. Миссию DART (Double Asteroid Redirection Test) планируют начать 22 июля 2021.

Это демонстрационная миссия, которая позволит испытать кинетический удар для отклонения астероида от Земли. Миссия направится к крошечной бинарной астероидной системы под названием Didymos. Этот астероид не несет угрозы для Земли. Самый крупный астероид из системы имеет диаметр 780 метров, а наименьший — диаметр 160 метров. Миссия попадет в меньшей астероид, потому что он больше похож на астероид, который может в будущем угрожать планете. Миссия достигнет астероидной системы 22 сентября 2021.