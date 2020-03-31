Март 31st, 2020

В мессенджере Telegram появятся папки для чатов и каналов

В новой версии популярного мессенджера Telegram появится возможность создавать папки для чатов и каналов. Об этом говорится в официальном блоге мессенджера.

«Многие наших пользователей полагаются на Telegram в работе и учебе, особенно в последние недели. Чтобы все чаты могли справляться с возросшей нагрузкой, а вы не пропускали важные сообщения, мы представляем папки чатов », — говорится в сообщении. В каждой папке может быть неограниченное число чатов. Сейчас новая функция доступна в бета-версии мессенджера 1.9.22 beta. Для ее загрузки необходимо включить в настройках Telegram возможность качать бета-версии обновлений.