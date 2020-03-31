Март 31st, 2020

В Иране нашли странную древнюю религию

В Иране нашли странную древнюю религию — жители в одной из северных провинций поклонялись необычному сущесву, которое напоминает с одной стороны человека, а с другой — богомола. Это совершенно необычное открытие переворачивает всю историю северного Ирана.

Человек-богомол изображенный на скале возрастом 4 тысячи лет был найден на самой окраине Ирана там, где горы переходят в пустыню. Для археологии находка уникальна: наши предки почти никогда не изображали беспозвоночных.



Размер рисунка всего 14 сантиметров. Чудо уже то, что ученые вообще смогли его разглядеть — область Хомейни, где был найден богомол, считается с точки зрения археологии практически пустой.



4 тысячи лет это минимальный возраст рисунка. Ему может быть и больше 10 тысяч, но тогда возникает вопрос, кто был автором: 10 тысяч лет назад в местности Хомейни не проживало ни одного известного науке племени.



Беспозвоночных наши предки высекали на скалах крайне редко. Человек просто никогда не ассоциировал себя с насекомым. Для сравнения можно рассмотреть искусство Древнего Египта, где антропоморфными чертами наделялись почти любые животные, но не беспозвоночные.



И особый интерес вызвала у археологов средняя пара рук на рисунке. Она заканчивается двумя кругами, будто человек-богомол что-то несет.



По другой гипотезе два круга изображают аномальное полярное сияние, которое по мнению ученых случилось около 10 тысяч лет назад. Что его вызвало не известно.



Изучать феномен наскального рисунка человека-богомола придется еще долго. Ученым просто не с чем его сравнивать — находка уникальна.