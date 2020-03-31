Март 31st, 2020

В Египте обнаружили усыпальницу забытого фараона

Польским археологам удалось найти королевский тайник фараона Тутмоса II

По информации издания Nauka w Polsce, каменный сундук был хорошо спрятан и располагался недалеко от храма Хатшепсут – супруги Тутмоса II. Руководитель раскопок профессор Анджей Нивински полагает, что находка может указывать на то, что неподалеку сокрыта и королевская усыпальница.

Тайник был обнаружен учеными среди валунов у подножия скалы. Его размеры составляют 40 см в длинн и столько же в высоту. Примечательно, что сундук был отлично замаскирован создателями под обыкновенный каменный блок. По сути, находку обнаружили случайно – настолько велико было ее сходство с другими непримечательными стройматериалами.

Внутри тайника обнаружилось несколько льняных свертков: в одном находился скелет гуся, скорее всего, принесенного в жертву; в другом – гусиные яйца; в третьем – небольшой деревянный ларец с яйцом ибиса (предположительно), завернутым в льняное полотно. Египтологи считают, что все эти предметы ритуальные и намекают на титулы и имена незаслуженно забытого фараона XVIII династии.

Кроме того, археологи нашли еще один сверток, спрятанный в небольшой трещине в скале рядом с упомянутым сундуком. В нем оказалась деревянная шкатулка, плотно обмотанная слоями ткани, внутри которой хранилась фаянсовая статуэтка. Среди иероглифических знаков на ней в том числе упоминается одно из имен фараона Тутмоса II. По мнению ученых, это указывает на то, что тайник был создан в память о фараоне и в помощь ему.

«Тайник свидетельствует о том, что где-то здесь должна располагаться гробница этого правителя или же храм его имени, – считает профессор Нивински. – Можно даже предположить, что мы уже находимся в царском некрополе, в процессе изучения гробницы».

Любопытно, что раскопки в районе храма Хатшепсут ведутся с октября прошлого года, но до сих пор археологи так и не сумели найти вход в предполагаемую гробницу.