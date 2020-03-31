Март 31st, 2020

Ученые выяснили, чем питались неандертальцы

Ученые доказали, что неандертальцы питались морепродуктами. Новые исследования показывают, что неандертальцы, жившие в Португалии в течение последнего ледникового периода, так же восхищались рыбалкой, как и предки современных людей. Ученые считают, что моллюски, ракообразные, рыбы, птицы и морские млекопитающие, такие как дельфины, составляли половину рациона этой группы неандертальцев.

Это делает их изобретательными охотниками-собирателями с поведением, ближе к современному Homo sapiens, чем кто-либо мог себе представить, подчеркивают авторы работы из Университета Барселоны. Раскопки в пещере Фигейра-Брава вблизи Сетубала в Португалии обнаружили древние свалки бытовых отходов, датированные примерно 106 000 и 86 000 лет назад, заполненные костями и раковинами морских животных. Там же находили и более традиционное мусора, например — кости оленей.

Важным фактом является то, что жирные кислоты, содержащиеся в диете из морепродуктов, такие как Омега-3, могут стимулировать развитие мозга. Исследователи утверждают, что такого рода пищевые привычки способствовали «появление когнитивной и поведенческой современности» в древних людей.

«Пещера Фигейра-Брава обеспечивает первый отчет о значительном потребления морских ресурсов среди неандертальцев Европы. Представленные здесь данные усиливают сомнения в поведенческом разрыве, который когда-то считался отличием неандертальцев от современных людей », — пишут исследователи в своей статье.

По словам исследователей, расстояние между поселением и побережьем (около двух километров) позволяет предположить, что неандертальцы использовали корзины или что-то вроде сумок для рыбалки.

Предварительные данные о диете из морепродуктов среди неандертальцев были неоднозначными: хотя это наблюдалось в других частях мира, неясно, насколько широко были распространены эти привычки в еде.