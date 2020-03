Март 31st, 2020 Ученые пересмотрели физику и «радиус поражения» чихания Облако взвешенных частиц, которое получается при чихании Lydia Bourouiba / Journal of American Medical Association, 2020 Американский физик Лидия Буруиба (Lydia Bourouiba) показала, что капли при чихании распространяются в виде облака на 7–8 метров от источника и находятся в воздухе гораздо дольше, чем считалось раньше. Существующие модели распространения капель взвеси, которая получается при чихании, основаны на устаревших данных 1930-х годов. Об этом сообщается в Journal of American Medical Association. Еще в первой половине XX века стало понятно, что возбудители некоторых инфекционных заболеваний передаются от человека к человеку с воздушно-капельной взвесью при чихании или кашле. Один из главных исследователей этого вопроса Уильям Уэллс предположил, что капли в такой взвеси условно делятся на две группы: большие и маленькие. Большие, по мнению Уэллса, быстро оседают в небольшом радиусе от того, кто чихнул или кашлянул, а маленькие сохраняются в воздухе дольше, но затем вода из них испаряется и патогены остаются в подсушенном виде. Эти данные, как писал сам Уэллс, во многом теоретические, однако их до сих пор используют в рекомендацияхпо предотвращению распространения ряда инфекционных заболеваний. Лидия Буруиба (Lydia Bourouiba) из Массачусетского технологического института решила записать рапидной камерой (частота 2000 кадров в секунду) процесс чихания, оценить скорость оседания капель разных размеров и измерить, насколько далеко они разлетаются. Получилось, что облако капель распространяется на 7–8 метров. Оседая, они загрязняют поверхности патогенами. Важен не только диаметр капель: в зависимости от влажности воздуха их взвесь может задерживаться от нескольких секунд до нескольких минут. Автор предполагает, что эти данные могут оказаться важными и для борьбы с нынешней пандемией COVID-19. Они не противоречат тому, что обнаружили сотрудники сингапурских больниц: там пациенты заражались коронавирусом, даже когда в воздухе комнат его не находили: вероятно, SARS-CoV-2 с облаками частиц, выброшенных больными при кашле или чихании, попадал в вентиляцию и распространялся по ней. Обеззараживание поверхностей помогало избавиться от вируса. Пока для ограничения распространения болезни Центр по контролю и профилактике заболеваемости США советует медицинским работникам держаться на расстоянии примерно два метраот заболевших, Всемирная организация здравоохранения — на расстоянии метра. Но, вероятно, это расстояние стоит увеличить. Lydia Bourouiba, Eline Dehandschoewercker and John W. M. Bush / Journal of Fluid Mechanics, 2014 Поделиться

Стоит отметить, что исследования биофизики кашля и чихания непосредственно при COVID-19 пока никто не проводил. Кроме того, чихание не основной симптом этой инфекции, гораздо чаще наблюдается кашель. А при нем, согласно более раннему исследованию Буруибы, капли распространяются не так далеко — на 2,5 метра (по горизонтали), если их диаметр около 30 микрометров. Ученые обнаружили смертельную болезнь в мумиях

