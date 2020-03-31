Ученые научились печатать клетки мозга

Инженеры MIT работают над созданием мягких, гибких нейронных имплантатов, которые могут плавно соответствовать контурам мозга и контролировать его активность в течение длительных периодов, не ухудшая окружающие ткани. Такая гибкая электроника может быть более мягкой альтернативой существующим электродам на металлической основе, предназначенным для мониторинга мозговой активности, а также может быть полезна при имплантации головного мозга, которая стимулирует нервные области для ослабления симптомов эпилепсии, болезни Паркинсона и тяжелой депрессии.

Исследовательская группа разработала способ 3D-печати нейронных датчиков и других электронных устройств. Устройства изготовлены из полимера и мягкого пластика, который является электропроводящим. Команда преобразовала этот обычно жидкий проводящий полимерный раствор в вещество, более похожее на вязкую зубную пасту, которую они смогли пропустить через обычный 3D-принтер для создания стабильных, электропроводящих веществ.

Команда напечатала несколько мягких электронных устройств, в том числе небольшой резиновый электрод, который они вживили в мозг мыши. Когда мышь свободно двигалась в контролируемой среде, нейронный зонд мог улавливать активность одного нейрона. Мониторинг этой активности может дать ученым более высокое разрешение картины мозговой активности, а также поможет в подборе методов лечения и долгосрочных имплантатов мозга для различных неврологических расстройств.