Март 31st, 2020

У Веры Брежневой сегодня праздник

Вера Брежнева поделилась с фанами радостью. Ее старшая дочь Соня сегодня именинница.

Сегодня исполнилось 19 лет Соне Киперман — дочери бывшей участницы группы «ВИА Гра» от гражданского брака с украинским политиком Виталием Войченко. Фамилия досталась девушке от первого официального мужа артистки, бизнесмена Михаила Кипермана. Тот удочерил Соню в 2006 году.

Девушка уже давно живет в Америке. Она переехала в Калифорнию в 2018 году, а в 2019-м поступила в гуманитарный колледж Уиттьер в Лос-Анджелесе.

В честь праздника Киперман поделилась с подписчиками своим детским фото. На нем предстала голубоглазая малышка в платье с аккуратным воротничком, двумя хвостиками на голове и яркими заколками. «Какое солнышко!», «Чудо-девочка», «Красавица», «Поздравляю, принцесса», — написали поклонники.

Звездная мама именинницы показала кадры с уже подросшей дочерью. Она опубликовала эффектные снимки Сони в платье с леопардовым принтом, а также фото, на котором крепко обнимает смеющуюся наследницу.

Вера публично обратилась к Соне. «Сегодня у меня супер-праздник, день рождения старшей доченьки! Сегодня на разных континентах на карантине. Мне очень повезло с этой прекрасной девушкой!» — написала певица.