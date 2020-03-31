 
 
Март 31st, 2020

У Леси Никитюк закончились аргументы в пользу карантина

никитюк8Леся Никитюк — одна из самых заметных личностей в отечественном шоу-бизнесе.

Девушка с неистощимой энергией и прекрасным чувством юмора просто не может остаться не замеченной.Но карантин вносит свои коррективы в звездную жизнь . Приходиться оставаться дома и находить новые способы не потеряться и остаться в обойме самых популярных.

Лесе,как никому другому,это удается. Девушка занимается домом,треннируется,гуляет с любимым Рафиком и все это коментируеся и  снимается для Инстаграм.

Но вот,внезапно,Леся выставила фото на фоне почти пустого винного шкафа. Фаны, наконец то, поняли в чем секрет хорошего настроения Леси.

 

 

 

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>