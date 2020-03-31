Март 31st, 2020

У Леси Никитюк закончились аргументы в пользу карантина

Леся Никитюк — одна из самых заметных личностей в отечественном шоу-бизнесе.

Девушка с неистощимой энергией и прекрасным чувством юмора просто не может остаться не замеченной.Но карантин вносит свои коррективы в звездную жизнь . Приходиться оставаться дома и находить новые способы не потеряться и остаться в обойме самых популярных.

Лесе,как никому другому,это удается. Девушка занимается домом,треннируется,гуляет с любимым Рафиком и все это коментируеся и снимается для Инстаграм.

Но вот,внезапно,Леся выставила фото на фоне почти пустого винного шкафа. Фаны, наконец то, поняли в чем секрет хорошего настроения Леси.