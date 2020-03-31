Март 31st, 2020

Трамп назвал помощь из РФ «милой»

Соединенные Штаты получили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом от других стран, в частности от России и Китая. Президент Дональд Трамп назвал действия РФ «очень милыми».

В понедельник в США поступила помощь для преодоления распространения коронавируса.

«Китай прислал нам кое-что, это было потрясающе. Россия также прислала нам большой самолет вещей, медицинского оборудования было очень мило», — рассказал Трамп журналистам на брифинге по коронавируса.

Он также добавил, что другие государства также отправили Штатам помощь, что его очень приятно удивило.

Напомним, РФ направила в Италии четырнадцать военных самолетов Ил-76 для оказания помощи в борьбе с коронавируса. По данным Министерства обороны России, российские военные эксперты будут заниматься дезинфекцией и профилактикой COVID-19 в координации с итальянскими властями.